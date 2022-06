Ja són 14 els casos de verola del mico diagnosticats a Catalunya

La xifra ha estat comuncada per la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya

Actualitzada 03/06/2022 a les 16:41

El Departament de Salut de la Generalitat ha diagnosticat altres cinc casos de verola del mico a Catalunya, la qual cosa eleva a catorze els malalts amb aquesta patologia en la comunitat catalana.La Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) ja ha comunicat els resultats positius dels últim cinc casos sospitosos al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat.En aquests moments, l'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital Clínic de Barcelona ja han validat completament les tècniques que s'utilitzen per a confirmar els casos de la verola del mico i, segons Salut, pròximament, podran fer-lo altres hospitals de Catalunya.D'altra banda, el Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord, situat a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha estat el primer a Catalunya a fer la seqüenciació completa d'aquest virus.Segons Salut, els catorze casos diagnosticats fins ara a Catalunya tenen vinculació epidemiològica, és a dir, tenen alguna relació entre ells, encara que, per qüestions de privacitat, la Generalitat no dona més detalls sobre els casos confirmats.La verola del mico és una malaltia vírica poc freqüent que es poden transmetre animals a humans i també entre persones.En una primera fase, els símptomes són mal de cap, dolors musculars, inflamació dels ganglis limfàtics, febre, erupcions en la resta del cos i erupcions en la cara, mentre que en una segona fase apareixen erupcions planes o lleugerament aixecades, plenes de líquid clar o groguenc que es transformen en crostes i cauen.La persona infectada pot contagiar des de l'inici dels símptomes per contacte amb lesions de la pell, a través de fluids corporals, com a saliva, pus o crostes o a mitjançant objectes contaminats com a roba, roba de llit, tovalloles o utensilis per a menjar o gotes expulsades per la boca.La majoria de símptomes es resolen sense tractament, encara que els metges alerten que és important cuidar les erupcions en la pell deixant-les assecar o cobrint-les amb un apòsit humit i evitar tocar les nafres a la boca o els ulls.Els símptomes solen durar entre 2 i 4 setmanes i per a evitar la seva transmissió es recomana aïllar a les persones afectades amb símptomes i eliminar els contactes socials.