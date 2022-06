Illa admet un «dèficit inversor» a Catalunya i ho atribueix als governs del PP

El líder del PSC demana al Govern que no busqui «tres peus al gat» amb la composició de les bilaterals

Actualitzada 04/06/2022 a les 13:40

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha admès que l'Estat té un «dèficit inversor» amb Catalunya, però ho atribueix a l'herència d'anteriors governs del PP. «Des de que governa el PSOE s'està treballant per revertir aquesta tendència», ha assegurat durant una visita a Calella, on ha presentat la candidata per a les municipals de 2023, Cindy Rando. Tot i això, Illa retreu les crítiques dels representants del Govern ens els darrers dies i demana «no crear problemes nous». En aquest sentit, el líder socialista afirma que la discussió sobre quina ha de ser la composició de la bilateral d'infraestructures és buscar-li «tres peus al gat». Les reunions, diu, han de ser «tècniques, polítiques i del tipus que sigui».