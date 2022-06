Borràs vol que Junts sigui «més ambiciós nacionalment»

La nova presidenta de la formació avisa que «només» seran «un partit fort» si reconeixen la seva «diversitat»

Actualitzada 04/06/2022 a les 19:37

La nova presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defensat que el partit ha de ser «més ambiciós nacionalment» al Govern. «Cal governar amb una visió independentista», ha dit en el seu primer discurs al capdavant de la formació postconvergent. Per a la presidenta del Parlament, governar no ha de ser la «finalitat» de Junts, sinó un mitjà per «aconseguir un país millor». «I el millor és un país sobirà», ha reblat. Després de ser escollida per rellevar Carles Puigdemont amb menys suports dels que ha obtingut el nou secretari general, Jordi Turull, Borràs ha avisat que Junts «només» serà «un partit fort» si tots reconeixen la seva «diversitat». «Volem ser un país que escolta la militància, la gent i el país», ha remarcat.