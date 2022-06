Ricard Ustrell tornarà a les nits de dissabte de TV3

El 'FAQS' té una quota mitjana del 13.1% aquesta temporada i 788.000 espectadors d'audiència acumulada cada dissabte, segons les mateixes fonts. En aquesta temporada, més de 3,5 milions d'espectadors han connectat amb el 'FAQS' i en audiències digitals, el programa presentat per Cristina Puig ha tingut una mitjana mensual de 65.000 usuaris únics i 144.000 reproduccions en directe i a la carta, amb un total d'1,3 milions de reproduccions.

Com ja es va anunciar anteriorment, el magazín matinal de TV3 'Planta Baixa', presentat fins ara per Ricard Ustrell, passarà a emetre's a la tarda. Al seu torn, l'espai que actualment s'emet a la tarda, el 'Tot es mou', presentat per Helena Garcia Melero, es traslladarà a la franja matinal.