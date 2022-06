Cues i circulació lenta generalitzada a la xarxa viària catalana per l'operació sortida de la Segona Pasqua

L'AP-7 ha sigut la carretera amb més retencions, en especial a Altafulla, Castellet i la Gornal i Montornès del Vallès

Actualitzada 03/06/2022 a les 22:16

L'afectació de l'autopista també s'ha traslladat a la N-340, que ha tingut retencions entre el Vendrell i Tarragona. També seguien les cues a la mateix via, a l'alçada de Montornès i en sentit nord i a Castellet i la Gornal en direcció a Tarragona, en aquest darrer cas per culpa d'un accident. Algunes de les altres carreteres encara amb circulació lenta al vespre són la C-60 entre Argentona i Mataró i la C-32 a la capital del Maresme en sentit nord. Amb motiu d'aquesta operació sortida, s'ha posat en marxa un dispositiu especial aquest divendres que finalitzarà el dilluns 6 a mitjanit. Aquest any el dia festiu, normalment de caràcter local, ho és a tot Catalunya i per aquest motiu s'espera una mobilitat elevada.

La xarxa viària catalana viu una tarda de congestió per l'operació sortida de la Segona Pasqua, durant la qual es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 480.000 vehicles. Les aturades i circulacions amb retencions es multipliquen a les carreteres catalanes i ja hi ha una desena de trams amb mobilitat complicada, segons informa el Servei Català de Trànsit. A les 21h30 continuaven les retencions a l'AP-7, on, al llarg de la tarda, s'han arribat a produir retencions de 28 quilòmetres. Al vespre se seguien produint aturades a Altafulla, on s'ha hagut de tallar la circulació de l'autopista en sentit Tarragona durant dues hores per culpa d'un incendi de vegetació al voral.