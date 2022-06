Buenafuente i Berto Romero estrenen a HBO Max l'adaptació televisiva de 'Nadie sabe nada'

El reusenc Andreu Buenafuente ha detallat que en aquest nou format ell i Berto Romero fan de xefs i cuinen un plat que s'han inventat: «reducció de carrera de còmic». Segons Romero, serà com una «espècie de corral per dos còmics, una gàbia per divertir-se, un 'xiquiparc' per dos senyors grans».

Per la seva banda, el director de Producció Original d'HBO Espanya, Miguel Salvat, «l'adaptació de 'Nadie sabe nada' a la televisió suposa un pas lògic i sens dubte molt tonificant per la nostra marca».