Tres nous fàrmacs milloren el tractament de l'esclerosi múltiple

Els ha incorporat l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona per avançar en la medicina personalitzada

Actualitzada 30/05/2022 a les 13:04

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona incorporarà tres nous fàrmacs «d'alta eficàcia i amb menys efectes adversos» per a tractar l'esclerosi múltiple i avançarà en la medicina personalitzada per al pacient afectat per aquesta malaltia.Amb motiu del Dia mundial de l'esclerosi múltiple que se celebra aquest dilluns, l'hospital barceloní, la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) i el Centre d'esclerosi múltiple de Catalunya (Cemcat) han organitzat un acte per a «reivindicar el rol actiu i la responsabilitat en la presa de decisions de les persones que pateixen la malaltia en els aspectes que afecten la seva qualitat de vida».L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa que actualment afecta a 55.000 persones a Espanya. És la segona causa de discapacitat en adults joves després dels accidents de trànsit i encara no existeix una cura per a ella.A Catalunya hi ha 139 pacients d'esclerosis per cada 100.000 habitants, per la qual cosa el cap del servei de Neurologia del Vall d'Hebron, el doctor Xavier Montalban, ha explicat en un acte celebrat a Barcelona que «el següent pas és prevenir l'aparició de la malaltia».Montalban ha afirmat que s'estan realitzant més de 140 assajos clínics amb noves molècules i estratègies «per a disminuir el fenomen neurodegeneratiu de la malaltia».Segons el doctor, el tractament de l'esclerosi cada vegada s'acosta més a la medicina personalitzada i es comencen a emprar «en primera línia» fàrmacs «d'alta eficàcia».La coordinadora de la Unitat de Rehabilitació del Cemcat, la doctora Íngrid Galà, ha afirmat que els estudis suggereixen «un rol important dels factors ambientals i l'estil de vida en les persones amb una possible predisposició genètica a patir la malaltia».Galà ha recordat que els factors que augmenten les possibilitats de patir esclerosis són uns nivells baixos de vitamina D, la infecció pel virus Epstein-Barr (VEB), l'obesitat i el tabaquisme.«Si es tenen en compte els factors de risc i s'incorporen hàbits saludables com l'activitat física i l'alimentació equilibrada, es podrà modificar el curs de la malaltia i hi haurà una millor resposta al tractament», ha explicat l'infermer i fisioterapeuta Samuel Sánchez.Per part seva, Patricia Portillo, una pacient de 31 anys recentment diagnosticada d'esclerosi múltiple, ha remarcat «la importància» de ser responsable en les autocures «per a trobar-se millor i tenir més qualitat de vida».En aquest sentit, la FEM ha indicat en un comunicat que «els estudis publicats indiquen que les persones que estan més involucrades en la gestió de la seva pròpia salut aconsegueixen millors resultats en el tractament, la qual cosa els beneficia en una major qualitat de vida i permet una reducció de la pressió sobre el sistema sanitari».