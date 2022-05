Sánchez assegura que està «normalitzant la vida» a Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que amb el seu executiu «s'està normalitzant la vida» a Catalunya i ha acusat el PP de ser qui «posa en risc la unitat d'Espanya». «La gran diferència entre ells i nosaltres és que a ells els aproven una DUI i nosaltres estem normalitzant i retrobant la vida a Catalunya», ha assenyalat en un acte des d'Andalusia acompanyat pel candidat socialista a la Junta, Juan Espadas. Durant la seva intervenció Sánchez ha criticat que quan els governs del PP han comptat amb el suport parlamentari de partits nacionalistes «no hi havia cap perill per a la ruptura de l'Estat», mentre que quan el suport ha estat a executius socialistes «diuen que perilla la unitat d'Espanya».

«Ells diuen que amb nosaltres perilla la unitat de l'Estat, però és amb ells i les seves polítiques que es posa en risc», ha carregat.

Sánchez ha centrat gran part de la seva intervenció a criticar la corrupció a les institucions i, especialment, la vinculada amb el PP. En aquest sentit, els ha acusat de «corrupció política» per haver creat «estructures parapolicials per perseguir adversaris i per obstaculitzar la investigació de la justícia». A més, també ha assegurat que cometen «corrupció de la democràcia» perquè «no reconeixen els resultats electorals» i titllen «d'il·legítim» el govern de Sánchez.