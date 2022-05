Sànchez afirma a Reus que ERC és el principal rival de Junts a les eleccions municipals

El secretari general reclama coalicions independentistes i demana evitar «pactes antinatura»

Actualitzada 28/05/2022 a les 17:26

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha afirmat que ERC és el principal adversari en les pròximes eleccions municipals previstes per l'any 2023. Ho ha dit en el segon Congrés Municipalista del partit, que s'ha celebrat aquest dissabte a Reus.En la seva intervenció, Sànchez ha assegurat que Junts té les «millors credencials del bon govern» per guanyar les alcaldies. Tot i aquestes declaracions, el líder de la formació ha sostingut que és «perfectament possible mantenir una lleialtat al govern». També ha demanat que no es facin pactes antinatura i que s'aposti per coalicions independentistes: «No podem tornar a veure municipis on Junts és la primera formació es queda a l'oposició».

«El nostre principal rival és paradoxalment el nostre soci de govern a la Generalitat de Catalunya, tinguem molt clar que és perfectament possible mantenir una lleialtat en el govern i estar absolutament determinats a batallar per cada vot, en cada un dels municipis perquè ERC no ens guanyi cap partida a cap ajuntament, municipi i localitat del nostre país», ha afirmat Sànchez. El secretari general de Junts ha posat en valor que el partit té una «bona cartera» de regidors i alcaldes arreu del territori i ha assegurat que no tenen «res» a témer davant dels seus rivals polítics. Per això, ha fet una crida a consolidar el seu projecte en els pròxims comicis municipals.

Amb tot, Sànchez ha assenyalat que la voluntat de Junts és fer coalicions amb les formacions independentistes i teixir «aliances» per evitar que es repeteixin els casos de les eleccions passades, on la formació va guanyar en municipis on no hi governa per pactes alternatius. «No podrem acceptar que aquells que diuen que formem part del projecte independentista ens robin alcaldies amb majories alienes a la majoria expressades a les urnes, tal com va passar a Figueres, Sant Cugat o Tàrrega, si guanyem haurem de ser capaços de governar, no podem tornar a veure com municipis on Junts ha estat la primera formació es queda a l'oposició per pactes antinatura», ha manifestat.

Així mateix, ha demanat als militants i candidats que deixin les seves «vanitats» i reforcin les candidatures a cada població. «Amb la nova direcció, amb una llista conjunta, perquè des d'aquesta capacitat d'entesa podrem fer front als reptes que tenim», ha afegit. «Hem de remar tots en la mateixa direcció per aconseguir ser la primera força en la majoria dels municipis en les eleccions de l'any vinent», ha insistit Sànchez.

En el segon Congrés Municipalista, també hi ha intervingut el vicepresident del partit, Jordi Turull, que es convertirà en el nou secretari general en el proper congrés, previst pel pròxim 4 de juny a Argelers. Turull ha demanat als candidats a les alcaldies que escoltin el «batec» de la gent per poder resoldre els seus problemes i preocupacions i també que «afinin» la brúixola per culminar el mandat de l'1 d'Octubre. «Hi ha molts partits que només estan pendents de la calculadora, crec que el repte que tenim a Junts és afinar molt bé la brúixola perquè es vegi que és un partit que pateix per la gent d'aquest país i un partit amb una actitud d'equip», ha destacat Turull.

En el congrés, també hi ha participat la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que ha defensat que Junts és una formació diversa, un fet que, diu, dificulta la seva gestió. «La complexitat requereix molta generositat i tenim la voluntat de sumar per tirar endavant tot junts, amb aquest esperit vam presentar la candidatura unitària per mostrar tota la força que té aquest partit», ha abundat. Per aquest motiu, ha demanat afrontar les primàries amb «generositat» i evitar caure en la divisió dels vençuts i guanyadors.

«Defensem la llengua amb dents i ungles»

Durant el seu discurs, Borràs també s'ha referit a l'acord pel català a l'escola i ha assegurat que no es tractarà d'una fotografia dels quatre partits, sinó que han treballat per aconseguir un major consens amb les entitats i comunitat educativa. «Junts va néixer per promoure i defensar la llengua catalana. Ningú pot dubtar que la defensem amb dents i ungles», ha sentenciat.