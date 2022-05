Presenten les Rutes de la Llibertat que van servir perquè molts exiliats del nazisme arribessin a Catalunya

Un cop al principat se'ls donava documentació falsa per tal d'esquivar el règim franquista i poder escapar

Actualitzada 28/05/2022 a les 12:42

Aquest dissabte s'ha presentat al Museu del Memorial de l'Exili (MUME) a la Jonquera (Alt Empordà), les Rutes de la Llibertat. Es tracta de zones controlades per independentistes que van ajudar a molts exiliats que fugien del nazisme, que estava envaint França a principi dels anys 40. Homes i dones que escapaven de l'exèrcit de Hitler a través dels Pirineus i, un cop arribaven a Catalunya, se'ls proporcionava documentació falsa per tal de poder fugir de nou cap als seus països i esquivar, de retruc, el règim franquista. Per fer-ho possible calien passadors, persones que es dedicaven a ajudar aquests refugiats a la ruta i també els falsificadors de documents.