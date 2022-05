Francesc Xavier Vila: «S'està treballant perquè dimarts les escoles sàpiguen què fer»

El secretari de Política Lingüística defensa que el decret «desmunta» la base de la sentència

Actualitzada 28/05/2022 a les 11:21

El secretari general de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha reconegut que el Govern treballa «intensament» amb l'objectiu d'arribar dimarts que ve a una situació en què totes les escoles hagin quedat «protegides» i sàpiguen «què fer davant la sentència». «S'està treballant per arribar temps de resoldre la situació», ha afegit en una entrevista al 3/24. Segons el secretari de Política Lingüística, el decret «desmunta la base de la sentència», ja que no es treballarà amb percentatges i, per tant, no es pot aplicar. «El que ha de fer llavors la direcció del centre és atendre's a les instruccions del Departament d'Educació, basat en el marc legal vigent», precisa.