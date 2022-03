Una associació de la Guàrdia Civil reclamarà que s'executi la sentència del 25%

La JUCIL demanarà al TSJC una indemnització de 450 euros trimestrals a cada agent afectat per la no aplicació de la norma

L'Associació Professional de la Guàrdia Civil (JUCIL) presentarà aquest dilluns un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per reclamar que es faci complir la sentència del 25% de castellà a tots els centres escolars. «Han transcorregut sobradament els terminis previstos i resulta notori i evident que l'administració catalana no ha complert ni té la intenció de complir la sentència», ha afirmat la secretària general de JUCIL a Catalunya, Milagros Cívico, que compta amb el suport de les associacions Convivència Cívica Catalana i Hablamos Español. De fet, la JUCIL sol·licitarà una indemnització de 450 euros per trimestre a cada guàrdia civil o policia afectat per la no aplicació de la sentència «en concepte de dany moral».