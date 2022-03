Torra carrega contra l'acord sobre el català a l'escola

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha carregat contra l'acord per a la modificació de la Llei de Política Lingüística tancat aquesta setmana per ERC, el PSC-Units i En Comú Podem, que també va rebre inicialment l'aval de JxCat, que finalment se'n va distanciar. En una entrevista a TV3, Torra ha assegurat que aquest acord no el representa i que ell hauria donat l'ordre al conseller d'Educació que traslladés als centres educatius que la sentència del 25% de castellà a les aules «no s'acata». Torra també ha criticat les «desavinences permanents» entre els partits independentistes i creu que el president Pere Aragonès «ha de fer una reflexió sobre quin recorregut polític té aquesta legislatura».

Torra ha assegurat que, quan va conèixer el contingut de l'acord, no va entendre «res». «Gairebé preferiria que diguessin d'anar a acatar la sentència, potser hi sortiríem guanyant», ha dit.

L'expresident ha remarcat que als polítics «se'ls vota per complir amb el que diuen»: «Si has posat al programa que la immersió no es toca i es blinda, assumeix les conseqüències. Et portar la inhabilitació? Doncs t'hi pot portar. Ho anirem acceptant tot?».

Torra també ha sostingut que els partits independentistes no tenen ara la independència com a «objectiu», i ha lamentat que en l'última conferència del president Aragonès no hi hagi «una proposta concreta», amb terminis. L'expresident ha admès que «fer una proposta compartida per avançar cap a la independència» té «riscos» per a les carreres polítiques, però ha advertit: «Si vols complir un programa independentista dins de l'estat espanyol no acabaràs bé».

En aquest sentit, ha carregat contra la taula de diàleg, que no veu que tingui «cap raó ni cap objectiu», sinó un «retrocés» perquè els partits han acceptat «una treva de dos anys».

Torra creu que s'ha de fer una «reflexió profunda» sobre quin recorregut polític té l'independentisme, però ha lamentat que hi hagi «discrepàncies en tot». Per aquest motiu, ha demanat a Aragonès que faci la «reflexió» sobre el «recorregut polític» que té la legislatura.

L'expresident també ha defensat que el 27 d'octubre del 2017 «s'hauria d'haver cridat al poble a defensar la república sense por». Torra creu que la línia que s'ha de seguir per assolir la independència és «la desobediència massiva i col·lectiva».

Torra ha afegit que una de les discrepàncies que va tenir amb Carles Puigdemont durant el seu mandat va ser pels pactes amb el PSC, com el que JxCat va fer a la Diputació de Barcelona: «El PSC era per mi sempre el meu adversari».

L'expresident també ha qualificat «d'impertinència» i «error gravíssim» les declaracions del cap de files d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, acusant l'entorn de Puigdemont de comportar-se com «senyorets pensant que eren James Bond» per suposats contactes del cap de l'oficina de l'expresident amb el govern rus. «No pots alimentar la caverna amb coses que després poden ser aprofitades, has de ser curós quan pot tenir alguna conseqüència per a algú», ha dit Torra.