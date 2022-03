L'Aragó nega «l'acord tècnic» amb Catalunya per als Jocs d'Hivern

El govern de Lambán refreda el pacte i etziba: «La desconfiança amb tots els altres interlocutors és absoluta»

Actualitzada 26/03/2022 a les 11:07

L'Aragó ha negat «l'acord tècnic» amb Catalunya per la candidatura dels Jocs d'Hivern 2030. «L'Aragó només donarà suport a la candidatura si és d'igual a igual i equilibrada en tots els aspectes. I, a dia d'avui, no hi ha cap garantia que la candidatura es vagi a plantejar en aquests termes», ha afirmat el govern de Lambán en un missatge de sis punts que recull el 'Periódico de Aragón'. «Fins que no estiguin clars tots els aspectes de la candidatura, l'Aragó no hi donarà el vistiplau. La desconfiança amb tots els altres interlocutors és absoluta», ha etzibat el govern aragonès. De fet, l'executiu de Lambán ha amenaçat que, en cas de discrepància, l'Aragó plantejarà la seva «pròpia alternativa» als Jocs Olímpics d'Hivern 2030.