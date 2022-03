Cs desplegarà «la bandera espanyola més llarga» per celebrar que la selecció torna a jugar a Barcelona

La lluirà a l'exterior de l'RCDE Stadium de Cornellà abans del partit contra Albània

Actualitzada 25/03/2022 a les 16:40

Ciutadans desplegarà aquest dissabte una bandera espanyola de 51 metres en els exteriors de l'RCDE Stadium, abans de l'inici del partit de futbol entre Espanya i Albània, per a així celebrar la tornada de la selecció espanyola a Catalunya 18 anys després i «reivindicar l'espanyolitat» d'aquesta comunitat.Segons han explicat a EFE fonts de Ciutadans, la formació desplegarà una bandera de 51 metres, per la qual cosa es tractarà de «la bandera d'Espanya més llarga de Catalunya», ja que, segons aquestes fonts, el rècord era de 50 metres fins avui.El líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha assegurat en un comunicat que «és una anomalia que la selecció porti 18 anys sense jugar a Catalunya», per la qual cosa dissabte serà «un dia festiu, de reivindicació de l'esport associat a valors positius com el de la unitat i el compromís col·lectiu».Carrizosa, no obstant això, ha retret a l'independentisme la seva «hostilitat a tot el que representa Espanya» i haver aconseguit que «les institucions de l'Estat i fins i tot federacions esportives d'àmbit nacional es retreguin i facin un pas enrere a Catalunya».«Demà estarem allí animant a la nostra selecció, reivindicant l'espanyolitat de Catalunya i, en definitiva, fent normal el que el nacionalisme que governa Catalunya ha intentat convertir en una cosa problemàtica», ha sentenciat Carrizosa.La selecció espanyola va aterrar aquest divendres a Catalunya, on aquest dissabte (19.45 hores) davant Albània, a l'RCDE Stadium, tornarà a jugar un partit divuit anys després, perquè l'últim precedent es remunta al 18 de febrer de 2004, en un amistós contra la selecció peruana en l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant 23.000 espectadors.Va ser el mateix escenari que en 1992 va acollir la final dels Jocs Olímpics de Barcelona, l'últim partit oficial de la selecció a Catalunya, que va acabar amb el triomf dels amfitrions davant Polònia (3-2).El duel d'aquest dissabte contra Albània serà la vintena vegada que la selecció espanyola juga a Catalunya, on suma un balanç d'11 victòries, 5 empats i 3 derrotes.Per part seva, Valents, la refundació de la marca Barcelona pel Canvi creada per Manuel Valls i que ara lidera Eva Parera, ha aplaudit també en un comunicat el retorn de la selecció: «Volem que Barcelona i tota Catalunya no siguin aliens a Espanya. Esperem que la selecció torni aviat a jugar a la nostra ciutat», han afirmat.