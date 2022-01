Sànchez carrega contra l'estratègia d'ERC a Madrid: «no ha servit de res»

El dirigent de Junts avisa l'Estat que el conflicte no se soluciona amb «bones paraules i inversions que mai arriben»

Actualitzada 23/01/2022 a les 11:41

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha carregat contra el soci del Govern, Esquerra Republicana, per l'estratègia que segueix especialment a Madrid i en les negociacions amb el govern espanyol. En una entrevista a La Vanguàrdia, assegura que «hi ha un menystinc de l'Estat cap a les aspiracions polítiques catalanes» i que «tots els esforços d'ERC en facilitar la investidura de Sánchez, renunciant a aglutinar la força que l'independentisme té a Madrid, no han servit de res». «S'ha de reflexionar si aquesta estratègia d'ERC és l'encertada. Catalunya està avui més afeblida en la seva força de negociació a Madrid del que estava abans», afegeix.

En aquest sentit, el dirigent de JxCat considera que l'aposta per la negociació amb Madrid forma part d'aquest seguit de qüestions que considera equivocades. «El més greu és que al mig s'ha erigit una construcció, la taula de diàleg, sense que hi hagi indicis de resultats bons, malgrat que la conjuntura podria haver estat bona, amb un govern progressista en el qual un dels socis acceptava la possibilitat del dret a decidir. Tot això s'ha esvaït», assegura, tot avisant que espera que «ningú responsabilitzi Junts del fracàs que alguns han acumulat en aquesta matèria». Per a Sànchez, l'Estat «no ha après res de la crisi del procés i això és el millor actiu, la millor condició per a tornar a provocar una situació com la que es va suscitar en 2017».

Justament fent referència a l'octubre del 2017, el secretari general de JxCat afirma que «la tensió que es va viure llavors es pot tornar a produir si no hi ha voluntat de diàleg i negociació». «Cal preguntar a l'Estat què han fet per a solucionar un conflicte que en el 2017 tothom va veure que existia. Gairebé cap promesa s'ha materialitzat On està la reforma del Codi Penal per a actualitzar la sedició? Si Madrid creu que el problema se soluciona amb bones paraules i l'anunci d'inversions que mai arriben, és que no han après res», sentencia.

D'altra banda, preguntat sobre si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha de sotmetre a la qüestió de confiança a la que s'havia compromès amb la CUP tot i que els anticapitalistes considerin que l'acord no s'està complint, Sànchez prefereix desentendre's directament de la proposta. «Sempre vam dir que l'acord ERC-CUP per a pressionar a Junts era un mal pacte perquè la legislatura ha de tenir quatre anys. Vam dir que intentaríem respectar-ho, però no ho reconeixem com a nostre. És una cosa que hauran de resoldre el president i la CUP», afirma.

Per últim, Sànchez està segur que la situació de l'expresident Carles Puigdemont canviarà, però no té tant clar com i quan podria tornar a Catalunya, si és que això acaba passant. «L'aspiració de Puigdemont és tornar. Com es produirà, quan, en quin context... això ja ho veurem. Primer s'ha de produir la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Som optimistes. Després veurem com el Parlament Europeu garanteix la seva immunitat i si Espanya accepta el veredicte. L'estrès del retorn de Puigdemont el tindrà Espanya, no l'independentisme», conclou.