Imputada la cúpula de Bombers de la Generalitat per presumpta corrupció

Indicis de factures inflades i pagaments de comissions en el manteniment dels vehicles ha portat la sospita sobre set càrrecs del cos

Actualitzada 23/01/2022 a les 10:36

El jutjat d'instrucció 14 de Barcelona ha imputat per presumpta corrupció a set càrrecs dels Bombers de la Generalitat, després de trobar-se indicis de factures inflades i de pagaments de comissions del 2% en el servei de manteniment dels vehicles del cos.Segons informa aquest diumenge La Vanguardia, el responsable de l'empresa contractista a Catalunya, la sevillana Iturri, Eduardo José Díaz, també ha estat imputat en aquest cas.La jutgessa ha citat a declarar divendres que ve al que va ser director general de Prevenció i Extinció d'Incendis fins el mes de juny passat, Manel Pardo, i al seu successor, Joan Delort.La mateixa informació apunta que s'han trobat factures duplicades i fins triplicades de reparacions que mai es van realitzar en camions d'extinció d'incendis.El cap del servei tècnic de Bombers va advertir a l'abril que el contracte de l'empresa Grup Iturri ja no tenia saldo després de compensar el primer trimestre la desviació pressupostada de l'exercici anterior, que va tancar amb un deute d'una mica més de 1,7 milions.Aquesta situació va forçar una reunió d'urgència en la conselleria d'Interior amb una advocada del departament durant la qual Manel Pardo va defensar la seva gestió i va assegurar que el contracte estava «històricament mal dimensionat a nivell econòmic», per la qual cosa el deute s'acumulava cada any.Durant la trobada, Marró va utilitzar un document en què va anotar «+2%» alhora que deia en veu alta «aquestes són les factures més el 2%», i davant les explicacions que se li van demanar, va afegir: «no ens podem queixar perquè abans la xifra a pagar era major», segons informa el rotatiu.El llavors conseller, Miquel Sàmper, va encarregar una informació reservada a la secretària general del departament, Elisabet Abad, i després de llegir l'informe realitzat, el va enviar a la Fiscalia.La jutgessa Miriam de Rosa va dirigir una recerca secreta i va autoritzar intervencions telefòniques i va rebre diversos atestats dels Mossos en els quals apareixien indicis de delictes.L'aixecament del secret, a la fi de desembre, va coincidir amb la decisió d'Interior de destituir l'intendent cap de la comissaria i investigació dels Mossos, Toni Rodríguez, i la marxa del cap de la unitat d'anticorrupció i autor dels atestats, el sotsinspector Juan Manuel Lazo.La causa està oberta per presumpta corrupció i per un delicte contra l'administració pública.L'empresa Iturri, que s'ha vist implicada en altres causes per corrupció en altres comunitats però ha negat al diari que hagi facturat treballs que no s'hagin fet, va prestar el servei durant l'última dècada després d'oferir millors condicions econòmiques, si bé les xifres han mostrat una despesa total que gairebé doblega el pressupost inicial.