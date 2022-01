Borràs, sobre la retirada de l'escó de Juvillà: «Es vulneren els drets dels seus electors»

La diputada al Parlament diu que cal defensar la institució per evitar ingerències externes

Actualitzada 23/01/2022 a les 17:31

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que la sentència del TSJC contra el diputat de la CUP Pau Juvillà no és només «una vulneració dels drets» del diputat, «sinó una vulneració dels drets dels seus electors». Borràs ha recordat el dictamen que el ple del Parlament va aprovar el desembre per defensar l'escó de Juvillà i ha dit que és necessari que els diputats es mantinguin «obedients als mandats» de la institució per evitar ingerències externes. «Hem de defensar aquesta voluntat de no posar el Parlament a les mans d'aquestes ingerències que volen modificar l'arrel mateixa del contracte amb el ciutadà, que és la seva representació», ha afegit.

Sobre la imputació de la cúpula dels Bombers de la Generalitat per un cas de presumpta corrupció en els contractes de manteniment dels camions, la presidenta del Parlament s'ha limitat a dir que cal «deixar que es faci la feina que cal fer». «Entenc que des de la conselleria d'Interior realitzaran totes les mesures que es creguin oportunes, com ja sembla que havia fet l'anterior conselleria», ha dit.

La presidenta del Parlament ho ha dit a les Borges Blanques on ha presidit l'acte del Dia de la Comarca en el marc de la 59a Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues.