Juvillà presenta mesures cautelars contra la sentència que l'inhabilita per vulneració del dret de defensa

El diputat de la CUP acusa l'Estat d'utilitzar òrgans com la JEC per arribar «on no ho fa amb la democràcia»

Actualitzada 22/01/2022 a les 11:47

Pau Juvillà ha anunciat aquest divendres que ha presentat un recurs contenciós administratiu a la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) amb petició de mesures cautelars contra la sentència de la Junta Electoral Central (JEC) que l'inhabilita com a diputat del Parlament per no haver tret llaços grocs del seu despatx a la Paeria.El diputat cupaire ha explicat al 3/24 que, com a afectat, no ha pogut presentar al·legacions a la resolució de la JEC, per la qual cosa, les mesures cautelars es presentaran per vulneració del dret de defensa. Aquest recurs és independent de les mesures que pugui prendre el Parlament com a institució. El dilluns hi ha reunió extraordinària de la Mesa per decidir accions.