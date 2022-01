El PDeCAT dona llibertat als seus militants per definir marques i coalicions a les eleccions municipals

El secretari adjunt del partit, Marc Solsona, lloa el projecte polític de Chacón

Les sigles del PDeCAT no seran a les eleccions municipals de l'any que ve i, per aquest motiu, el partit ha donat llibertat a alcaldes i militants per definir marques i coalicions. Ho han acordat al Consell Nacional del PDeCAT, celebrat aquest dissabte, i on també han decidit no desaparèixer com a partit. El seu secretari adjunt, Marc Solsona, ha lloat el projecte d'Àngels Chacón: «Veiem bé l'aparició d'aquest nou projecte i desitgem que pugui sortir bé. Com a partit ja vam dir que estàvem a disposició del projecte perquè coincidim en la necessitat de fer política amb un instrument nou». En aquest sentit, Solsona ha lamentat la política catalana actual i ha subratllat «la fragilitat institucional i de lideratges».

El secretari general del PDeCAT, Marc Solsona, ha lamentat «la persecució judicial» que pateixen l'exvicepresidenta Joana Ortega per la seva participació en el 9-N i també el diputat de la CUP Pau Juvillà.

Per altra banda, el Consell Nacional del partit també ha aprovat una proposta de resolució a favor de l'escola catalana i de la immersió lingüística davant del decret del TSJC que obliga la Generalitat a què el 25% de les classes es facin en castellà. Segons el partit, «aquest decret constitueix una interferència judicial en el terreny estrictament pedagògic.

Respecte els Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu, Solsona ha subratllat que el PDeCAT hi està a favor, i farà «el que convingui a nivell territorial per fer sentir la nostra veu».