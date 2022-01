Cs demana al Govern que apliqui la sentència sobre el castellà i diu que la immersió acabarà «més aviat que tard»

Martín Blanco creu que «el règim d'imposició lingüística dels darrers 40 anys» arriba al seu final

Actualitzada 22/01/2022 a les 19:37

Cs demana a la Generalitat que apliqui la sentència que obliga les escoles a fer un 25% de les classes en castellà i assegura que la immersió lingüística acabarà «més aviat que tard». Durant una trobada telemàtica amb la pedagoga sueca i exassessora del Ministeri d'Educació de Suècia, Inger Enkvist, el portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha considerat que el «règim d'imposició lingüística dels darrers 40 anys» està arribant al seu final gràcies a les sentències judicials. El parlamentari ha criticat la voluntat de la Generalitat de desobeir la sentència judicial del castellà i ha lamentat que el govern espanyol segueixi «donant l'esquena als ciutadans de Catalunya» que reclamen l'educació bilingüe.Segons el diputat de Cs, «és una llàstima que els poders públics deixin desemparada a la ciutadania». Davant d'això, ha assegurat que la seva formació continuarà reclamant «els drets» de la població a «totes les instàncies, tant polítiques com judicials» per tal que Catalunya no es converteixi en un «espai sense llei». «És l'única comunitat autònoma on els ciutadans espanyols no tenen dret a educar-se en la seva llengua materna», ha denunciat.