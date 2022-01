USTEC demana «no acatar» la sentència del 25% i que el Govern convoqui una cimera per «acordar una estratègia»

La portaveu insta Educació a «responsabilitzar-se» de la resposta a la resolució i «defensar la comunitat educativa»

Actualitzada 21/01/2022 a les 14:58

La portaveu nacional del sindicat USTEC-STEs (IAC), Iolanda Segura, ha demanat «no acatar» la sentència del 25% del castellà a les escoles, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma, amb un termini de dos mesos per executar-la. En declaracions a l'ACN, Segura insta el Govern a convocar una cimera d'urgència per «acordar una estratègia i fer força unitària» davant una sentència que, adverteix, respon «a criteris ideològics i no pedagògics». També demana al Departament d'Educació i a la Generalitat que «es responsabilitzi de les decisions que es prenguin» i «defensi el professorat, personal de centres i tota la comunitat educativa perquè no quedi desemparada si no es compleix la resolució judicial».

El sindicat vol que el Govern convoqui una nova cimera extraordinària amb organitzacions i altres representants de la comunitat educativa, com ja ha fet quan han sortit sentències individuals sobre el castellà a les aules. La segona cimera va ser el desembre passat. Segura demana a Educació que «expliqui què pot passar per tenir tota la informació sobre la taula» i que «es responsabilitzi» de les decisions que es prenguin.

La portaveu d'USETC-STEs ha criticat que hagi «faltat valentia» per protegir el català a les aules i ha demanat defensar la immersió lingüística i el model de l'escola catalana. També lamenta que haver d'entomar aquesta situació enmig del «desgavell» i el «caos» per la covid-19 a les escoles és un «despropòsit molt gran».