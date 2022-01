Descobreixen el mecanisme pel qual la vitamina D modula el sistema immune

Això obre la porta a usar fàrmacs ja existents per aturar malalties com l'esclerosi múltiple

Actualitzada 21/01/2022 a les 10:30

Científics de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i de l'Hospital Germans Trias i Pujol han descobert el mecanisme pel qual la vitamina D modula les cèl·lules dendrítiques, claus en el control de la resposta immunològica enfront de malalties autoimmunes com l'esclerosi múltiple o l'artritis reumatoide.Els investigadors han recordat que en l'autoimmunitat els mecanismes que garanteixen que el sistema de defensa no s'ataqui a un mateix -la tolerància al propi- no funcionen correctament.L'esclerosi múltiple, per exemple, que a Espanya afecta a una de cada 1.000 persones, és una greu malaltia autoimmune en la qual el sistema immunitari ataca el recobriment de mielina d'alguns tipus de neurones, causant discapacitat neurològica progressiva.En aquesta recerca, els grups d'Esteban Ballestar, líder del grup d'Epigenètica i malalties immunitàries de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carrreras, i d'Eva Martínez-Càceres, inmunopatòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol, han descobert el mecanisme pel qual la vitamina D és capaç d'activar el programa de tolerància de les cèl·lules dendrítiques.Aquestes cèl·lules són un tipus de glòbuls blancs presents en la sang i els teixits, capaços de detectar possibles amenaces i mostrar-les als limfòcits en els ganglis limfàtics, on decideixen si el sistema tolerarà aquesta amenaça, o l'atacarà.Els científics ja sabien que quan les cèl·lules dendrítiquessón tractades amb vitamina D desenvolupen característiques de tolerància, de manera que el tractament amb cèl·lules dendrítiques tolerants en els pacients d'esclerosi múltiple podria frenar la progressió de la malaltia.Hi ha experiments en models animals que donen suport a aquesta hipòtesi i actualment el grup de Neuroinmunologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol està duent a terme un assaig clínic internacional per a determinar això en pacients amb esclerosi múltiple.Tanmateix, el fet que el mecanisme subjacent a l'aparició d'aquest perfil de tolerància fos desconegut, impedia aprofundir en aquesta via terapèutica.Ara, aquesta recerca, que publica la revista 'Cell Reports', ha descobert que la unió del receptor per a la vitamina D (VDR) amb la proteïna STAT3 resulta en l'activació de TET2, un agent desmetilador d'ADN -un tipus de marca epigenètica- que, en les cèl·lules dendrítiques, promou l'activació dels gens de tolerància.Així, els investigadors han demostrat per primera vegada que la relació entre la vitamina D i la generació del perfil de tolerància de les cèl·lules dendrítiques es deu a la modificació de les marques epigenètiques per part de TET2.Amb aquest descobriment, segons els investigadors, s'obre la porta a usar els fàrmacs existents que interfereixen en la via de STAT3 per a optimitzar la producció de cèl·lules dendrítiques tolerogèniques, capaces de detenir l'avanç de l'esclerosi múltiple i altres malalties autoimmunes.«També es tracta d'un nou exemple de teràpia cel·lular prometedora, com les CAR-T desenvolupades contra el càncer», han afegit els investigadors.