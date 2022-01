Cambray reconeix que hi ha àmbits de millora en el protocol als centres i diu que es fan els «aclariments» necessaris

Afirma que la situació és «complexa» pel creixement «vertiginós» de contagis

Actualitzada 21/01/2022 a les 15:18

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha reconegut que hi ha «àmbits de millora» en el protocol sobre la covid que s'aplica als centres educatius, tal i com li han traslladat des dels centres. Tot i això, ha assegurat que s'està en permanent contacte amb el Departament de Salut i es van fent els «aclariments» necessaris per millorar aquest protocol. El conseller ha insistit que es tracta d'un protocol sanitari i ha dit que es treballa al màxim per garantir la màxima presencialitat i seguretat als centres. En general, ha valorat que la situació és «complexa» pel creixement «vertiginós» de contagis.Després de trobar-se amb responsables de centres educatius de Badalona, Cambray ha assegurat que tot i rebre les queixes per aquests «àmbits de millora» en el protocol, també han rebut satisfacció per com s'estan gestionant les baixes. Sobre això, ha reconegut que potser hi ha baixes que no es poden cobrir al dia següent però sí en el termini més breu possible. En tot cas, ha defensat, es fan nomenaments cada dia per a què tots els docents de baixa tinguin substituts i que també s'han flexibilitzat les condicions a la concertada.