Salut suprimeix les quarantenes de les extraescolars que no impliquin contacte físic estret

Els participants no immunitzats en activitats de cos a cos o amb aerosols hauran d'aïllar-se si hi ha un positiu al grup

Actualitzada 20/01/2022 a les 18:26

Salut ha eliminat les quarantenes de les activitats extraescolars amb risc mitjà o baix de contagi de la covid-19, és a dir, que no impliquen un contacte físic estret de forma contínua. El nou protocol estableix que, en cas d'un positiu al grup en aquestes activitats, els altres participants no hauran de complir cap mesura, tant si estan immunitzats -amb vacunació completa o que han passat la malaltia fa menys de tres mesos- com no, si bé hauran d'estar atents a l'aparició de símptomes. En les extraescolars amb alt risc de contagi, els no immunitzats sí que hauran de fer quarantena. Aquestes activitats són les de contacte físic perllongat -per exemple, bàsquet, handbol o castellers- o augment d'aerosols -instruments de vent, cant coral-.