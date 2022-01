Mossos i policies locals multen més de 800 persones en 7 dies per conduir begudes

En el mateix termini hi va haver 255 denúncies per positiu en drogues

Mossos d'Esquadra i diferents cossos de Policia Local van multar 839 persones entre el 16 i el 23 de desembre per conduir begudes, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). És el balanç de la campanya preventiva de control de la conducció sota els efectes de begudes alcohòliques i estupefaents, duta a terme pels cossos policials catalans i coordinada per l'SCT. De les 839 denúncies, 222 van ser penals. També es van denunciar 255 conductors per positiu en estupefaents. Trànsit recorda que aquest tipus de controls es fan de forma periòdica amb l'objectiu de reduir víctimes d'accidents de trànsit. En aquest sentit, l'SCT subratlla que cada any, entre el 30 i 40% dels conductors morts en sinistres viaris havien consumit alcohol o drogues.