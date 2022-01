Es flexibilitzen les visites i sortides a les residències de gent gran i amb discapacitat

Els departaments de Salut i Drets Socials de la Generalitat han actualitzat les mesures de seguretat de les residències i centres de dia per a gent gran i persones amb discapacitat en l'actual escenari d'impacte de la covid. El nou protocol atén les necessitats emocionals i d'acompanyament familiar de les persones residents i flexibilitza algunes mesures sense oblidar la vulnerabilitat del col·lectiu. Així, per exemple, els residents en zona verda de residències vermelles podran sortir i rebre visites si els seus contactes estrets estan correctament immunitzats. En altres casos es faran tests o PCR seriades per comprovar que no estan infectats.

Els professionals de centres residencials que siguin casos confirmats amb malaltia lleu o asimptomàtica es podran reincorporar al lloc de treball després de set dies d'aïllament domiciliari, sempre que prèviament romanguin asimptomàtics un mínim de 72 hores, i tinguin un resultat TAR negatiu. Es recomana que en la seva incorporació al treball s'ubiquin en un espai covid (zona vermella) sempre que sigui possible, o en zones on no hi hagi contacte amb residents de zona verda com a mínim fins al dia 10.

Les persones residents que són cas confirmat amb malaltia lleu o asimptomàtica estaran en zona vermella fins al dia 10 sempre que no presentin símptomes en els tres dies previs. Aquestes persones poden rebre visites de la família amb cita prèvia, amb un màxim de dues persones per visita i en espais individualitzats. A més, es reforcen les mesures de protecció i els visitants hauran de portar mascareta FFP2.

Pel que fa als contactes estrets, els professionals que ho siguin no han de fer quarantena, però se'ls faran PCR seriades i podran continuar treballant sempre que surtin negatives.

Els residents, si estan immunitzats --és a dir tenen posada la dosi de reforç o han passat la malaltia els tres mesos previs--, no han de fer quarantena individual a l'habitació, encara que hauran d'estar en espais diferenciats (sala d'estar, menjador, etc.) juntament amb el seu grup de convivència i fent servir mascareta quirúrgica sempre que sigui possible. Se'ls faran PCR seriades i podran rebre visites, sempre i quan el resultat sigui negatiu.

En canvi, els residents no vacunats, parcialment vacunats o sense dosi de reforç que siguin contacte estret d'un positiu hauran de fer quarantena individual a l'habitació. També se'ls faran PCR seriades i, si surt negativa, podran rebre visites.

Pel que fa a les visites i sortides en general, se'n podran fer a les residències vermelles, però només a les persones residents que estan en zona verda i als contactes estrets dels residents immunitzats, amb les mesures especificades anteriorment. Es manté la limitació a dos familiars per resident, així com el certificat covid o, en cas de no tenir-lo, caldrà fer un test d'antígens.

Els cribratges periòdics es faran amb test d'antígens enlloc de PCR, tant a les residències com als centres de dia integrats en centres residencials.

Els professionals dels centres de dia integrats en centres residencials que siguin casos confirmats amb malaltia lleu o asimptomàtica es podran reincorporar al lloc de treball després de set dies d'aïllament domiciliari i sempre que prèviament romanguin asimptomàtics un mínim de 72 hores, i tinguin un resultat TAR negatiu.

Les persones usuàries que siguin cas confirmat amb malaltia lleu o asimptomàtica hauran de fer aïllament domiciliari fins al dia 10 sempre que no presentin símptomes durant els tres dies previs.

Pel que fa als contactes estrets de professionals, s'aplica el mateix que als centres residencials. I quant als usuaris, si estan correctament vacunats, se'ls faran PCR seriades i podran acudir al centre sempre que els surti negativa i no tinguin simptomatologia.

Als centres de dia no integrats en residències no es fan cribratges. Els professionals que siguin cas confirmat de covid-19 s'incorporen a la feina després de set dies d'aïllament domiciliari. Les persones usuàries que siguin positives de covid-19 han de fer deu dies d'aïllament domiciliari.

Els professionals que siguin contactes estrets, s'actua igual que als altres tipus de centre, mentre que les persones usuàries correctament vacunades no han de fer quarantena, però sí vigilància de símptomes durant 14 dies. En cas de presentar símptomes, no ha d'acudir al centre i ha de posar-se en contacte amb el CAP a fer-se una prova diagnòstica. Les persones no vacunades o sense dosi de reforç han de fer quarantena durant deu dies en el seu domicili.