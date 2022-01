El Parlament denúncia davant la Fiscalia les insinuacions de Villarejo sobre el vincle del CNI amb els atemptats del 17A

S'ha acordat aquest dimarts en la reunió de la Mesa, amb el suport d'ERC, JxCat i CUP, però no del PSC

La Mesa del Parlament català ha presentat una denúncia davant Fiscalia en la qual demana que s'investiguin les insinuacions de l'excomissari José Villarejo sobre el suposat vincle del CNI amb els atemptats gihadistes a Barcelona i Cambrils a l'agost de 2017.Una via legal que, en canvi, ha estat descartada ara com ara des del Govern de la Generalitat, que avui mateix ha acordat instar al Govern central a obrir una comissió de recerca per a aclarir aquestes «gravíssimes acusacions».Segons ha explicat en roda de premsa la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, el gabinet jurídic de la Generalitat va estudiar el recorregut d'una possible acció legal, però va concloure que Villarejo, com a part de la causa, podria acollir-se al dret de defensa i, per tant, «tindria dret a poder mentir o no declarar».És per això que l'Executiu de Pere Aragonès ha considerat que «la forma més vàlida, útil i més eficient» és la via de reclamar una comissió d'investigació a la Moncloa, segons Plaja.En contraposició, des del Parlament si que s'ha optat per acudir a la Fiscalia, com s'ha acordat aquest dimarts en la reunió de la Mesa, amb el suport d'ERC, JxCat i CUP, però no del PSC, que ha argumentat que ja hi ha hagut una comissió d'investigació al Parlament sobre aquest tema, segons han explicat fonts parlamentàries.La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va anunciar la setmana passada que encarregava aquesta denúncia als serveis jurídics de la cambra catalana, després que Villarejo insinués que l'atemptat del 17A va ser conseqüència d'un «error greu» de l'exdirector del CNI Félix Sánz Roldán que, segons la seva versió, «va calcular malament les conseqüències per donar-li un petit ensurt a Catalunya"».