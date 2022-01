Catalunya tanca el 2021 amb 11.006 acomiadaments per ERO, la xifra més alta des del 2012

Més de 18.700 persones han perdut la feina en un acomiadament col·lectiu des que va començar la pandèmia

Actualitzada 18/01/2022 a les 15:50

El 2021 es va tancar amb 11.006 acomiadaments per un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) a Catalunya, la xifra més alta en un any des del 2012, el pitjor de l'anterior crisi i en el qual van ser incloses en un expedient d'extinció 12.565 persones, segons ha publicat aquest dimarts l'Observatori del Treball i Model Productiu. Es tracta de la primera vegada en una dècada que el volum de persones que han perdut la feina en un procés d'acomiadament col·lectiu registrat al Departament de Treball superen els 10.000 treballadors. En 12 mesos, la xifra s'ha incrementat un 38%, ja que el 2020 el registre va ser de 7.900 acomiadaments. Ja hi ha més de 18.700 persones que han perdut la feina a través d'un ERO des que va començar la pandèmia.