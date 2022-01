Alerten que grups negacionistes de pares i mares d'alumnes difonen maneres d'esquivar les quarantenes

El sindicat de professors de secundària exigeix a Educació que actuï contra els que «posin en risc» la salut de la comunitat docent

Actualitzada 18/01/2022 a les 19:32

El sindicat de professors de secundària Aspepc-sps ha alertat que «circulen per les xarxes» textos emesos per «presumptes grups o col·lectius de pares i mares d'alumnes negacionistes» on es fan indicacions de caire legalista per esquivar les quarantenes per covid-19. L'entitat aporta un exemple d'un d'aquests textos en què es recomana rebatre la instrucció de quarantena del centre afirmant que és delicte de discriminació i de coaccions, demanar l'ordre per escrit i advertir que el tema es posarà en mans d'advocats. També es recomana fer cas omís del requeriment si ningú «s'atreveix a donar la cara» i trucar els Mossos si al centre no es deixa accedir l'alumne. El text afirma que «en molts casos» els equips directius «es faran enrere».