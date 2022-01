Advocats demanen al Govern que requereixi a l'executiu estatal que investigui la relació del CNI amb el 17-A

Diverses associacions fan una crida a la ciutadania perquè exerceixi la mateixa reclamació

L'Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans, Juristes de les Terres de l'Ebre per les Llibertat i Querellants per la República han demanat aquest dimarts al matí al Govern que «actuï i requereixi» a l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez que «investigui la possible connexió entre el CNI espanyol i els atemptats terroristes del 17-A». Alhora, els peticionaris han fet una crida a la ciutadania perquè exerceixi el dret de petició que reconeix l'article 29 de la Constitució Espanyola i «actuï en igual sentit». A la missiva adreçada al Govern les entitats recorden l'obligació de les administracions d'actuar en relació a les recents declaracions del comissari Villarejo, que vinculava serveis secrets i atemptats.