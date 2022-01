La vacuna anticovid de la catalana Hipra es començarà a comercialitzar a l'estiu

La farmacèutica està pendent d'iniciar ara l'última fase de l'assaig clínic

Actualitzada 17/01/2022 a les 16:48

La vacuna contra la covid de la farmacèutica catalana Hipra espera rebre la setmana vinent l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per a passar a la fase III del seu assaig clínic, previ a la seva comercialització, prevista per al segon trimestre de l'any.En aquesta III fase participaran 3.000 voluntaris d'una vintena d'hospitals, disset d'Espanya, dos de Portugal i un d'Itàlia, han explicat fonts de l'empresa, que aquest dilluns ha rebut la visita del president de la Generalitat, Pere Aragonès.La farmacèutica d'Amer (Girona) espera tenir preparada la vacuna abans del pròxim estiu, de manera que es pugui comercialitzar després de rebre el vistiplau de l'Agència Europea del Medicament (AEM).Hipra tindrà aquest 2022 una capacitat productiva de 600 milions de dosis de la vacuna, que servirà com a reforç a qualsevol de les altres quatre que estan en el mercat.El president català, que ha visitat els laboratoris de la farmacèutica al costat del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha insistit que la vacuna de Hipra estarà plenament operativa i a punt de ser subministrada a la població durant el segon semestre d'enguany.«La vacuna ha començat les últimes fases de validació i si tot va com haver d'anar estarà a punt de ser subministrada a la població en el segon semestre, si se segueixen tots els calendaris previstos d'acord amb els organismes reguladors», ha assenyalat Aragonès, que ha incidit en la importància de les vacunes per a frenar la covid.En aquesta línia, ha recordat que «gràcies a les vacunes s'ha reduït de manera dràstica la gravetat (de la pandèmia) des del punt de vista hospitalari, i especialment s'han reduït de manera dràstica el nombre de víctimes mortals en aquesta sisena ona de la pandèmia».El president de la Generalitat ha recordat que en aquesta sisena ona la nova variant ómicron «té una gran capacitat de contagi i el fet d'estar protegits per les vacunes permet que la gravetat o els efectes sobre la salut i sobre el sistema hospitalari català siguin molt menors».Davant l'actual pujada de tots els indicadors epidèmics, Pere Aragonès ha fet una crida a la ciutadania perquè es continuï vacunant, tant als qui han de rebre la tercera dosi com «a les mares i pares, perquè vacunin als seus fills sense dubtar» perquè, ha dit, «és la millor manera de protegir-nos d'aquesta malaltia».En la seva visita a les instal·lacions d'Hipra ha pogut veure el procés de fabricació de la vacuna i també «com l'aposta per la recerca i la innovació i la col·laboració entre la indústria de l'àmbit de la salut i les institucions públiques permet generar valor col·lectiu».En aquesta línia, ha manifestat que «les administracions han de tenir una actitud emprenedora, com la que estem tenint en molts àmbits amb Hipra, però especialment també amb els assajos clínics d'aquesta vacuna».«La idea de país que volem desenvolupar és la d'un país que sigui competitiu també en els àmbit de més valor afegit, apostant per la generació de llocs de treball de qualitat, atraient talent i inversions en tota Catalunya», ha manifestat el president català.Ha destacat que en les instal·lacions d'Hipra «s'està desenvolupant una vacuna que serà plenament europea, la vacuna catalana serà plenament europea, totes les seves fases, des de la conceptualització fins a la fabricació, s'hauran fet en territori europeu, i això es fa des d'Amer», ha reiterat.Per a Aragonés, «les administracions hem de col·laborar i aprofitar la capacitat transformadora d'iniciatives com aquesta, tant des del punt de vista de la salut com econòmic i també de l'equilibri territorial».