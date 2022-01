Álvarez de Todelo reclama un líder pel constitucionalisme a Catalunya: «I si no el troben, que se l'inventin»

Durant la conferència què ha estat moderada pel periodista Álex Sàlmon, Álvarez de Toledo ha manifestat la seva convicció que el procés «s'ha acabat convertint en una qüestió sentimental, sense possibilitat de pacte». A més a més, ha reiterat les comparacions entre Barcelona i Madrid, qualificant a la capital catalana com a «decadent» i a la madrilenya «d'efervescent». També, ha dit que cal «un fred anàlisi» per saber tot el que ha passat amb el procés.La diputada popular ha manifestat que vol que Barcelona i «llibertat» tornin «a ser sinònims», en el marc de la gestió política que s'ha fet de la ciutat en els darrers anys. A la conferència, a la què no hi ha assistit cap membre destacat del PPC ni tampoc de la direcció catalana, Álvarez de Toledo ha posat com a exemple de «bona gestió política» la d'Isabel Diaz Ayuso a la Comunitat de Madrid. «Pablo Casado té l'obligació de protegir y enfortir Espanya», s'ha limitat a dir, en parlar justament de la rivalitat interna entre aquests dos lideratges..Álvarez de Toledo creu que s'ha de passar a una política de «desplegament i deslegitimació del nacionalisme». Així mateix, ha assegurat que el més adient per a Catalunya i Barcelona és dotar el constitucionalisme de «presència, prestigi i pressupost».