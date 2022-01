Protecció Civil allarga l'avís de risc per fred fins dimecres, que passa de llarg la demarcació

Actualitzada 16/01/2022 a les 23:19

Protecció Civil ha allargat l'avís de risc per fred fins dimecres ja que es preveu que el llindar de temperatura mínima extrema es pugui superar a les planes i fondalades de les comarques de Girona i Ponent. En queden al marge d'aquesta situació, el litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest diumenge ha tornat a glaçar a trams del litoral amb mínimes de -5 i -10 a les fondalades de l'interior. I el Meteocat assenyala que en algunes estacions no hi feia tan fred des del febrer del 2012. Destaquen els -10 graus a Oliana, a l'Alt Urgell; -6 a Rellinars, al Vallès Occidental; i -3,9 al Pantà de Riba-roja, a Ribera d'Ebre.