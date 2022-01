Per Illa «no passa res» perquè s'ensenyi una altra matèria en castellà

El primer secretari del PSC està d'acord que el català «sigui el centre de gravetat» a les escoles catalanes, però també que s'ensenyi «més castellà»

Actualitzada 15/01/2022 a les 13:28

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest dissabte que «no passa res perquè, a més de llengua i literatura, una altra matèria s'ensenyi en castellà» a les escoles catalanes, complint així amb «les resolucions judicials».En la seva intervenció en la reunió interparlamentària del PSC, Illa ha apuntat que el PSC està d'acord que el català «sigui el centre de gravetat» a les escoles catalanes, però també que s'ensenyi «més castellà».El primer secretari del PSC ha reiterat que estaran en el pacte en defensa del català, però ha dit que aquest ha de ser també en defensa «de la convivència lingüística».Illa també ha llançat un advertiment al Govern: «Si l'ús social del català ha retrocedit, caldrà rendir comptes als que han governat Catalunya en els últims 10 anys. Perquè nosaltres no governàvem Catalunya quan l'ús social del català ha retrocedit».«Menys lliçons i més autocrítica per part dels que s'omplen la boca de la defensa del català», ha agregat.D'altra banda, Illa ha apuntat que el PSC «posarà tots els esforços» perquè s'aprovi una llei electoral pròpia de Catalunya en el primer semestre de 2022: «Per nosaltres que no quedi».