Més de 2,5 milions de catalans tenen ja posada la tercera dosi

Catalunya va obrir aquest divendres, les cites per a la tercera vacuna a les persones d'entre 30 i 39 anys

Actualitzada 15/01/2022 a les 12:49

Situació a la Província de Tarragona

Catalunya ha inoculat la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 a una mica més de 2,5 milions de persones, després d'injectar-ne 64.643 a les últimes 24 hores, mentre que 6,1 milions compten ja amb la pauta completa.Segons les dades actualitzat pel departament de Salut de la Generalitat, la tercera dosi s'ha injectat, fins ara, a 2.538.444 persones, en un intent per mitigar al màxim possible l'efecte de la sisena ona del coronavirus.El total de persones que compten amb la primera dosi a Catalunya ascendeix a 6.405.742; mentre que s'eleven a 5.562.892 les que tenen la segona, i a 6.136.035, les que han completat la pauta.Aquestes 6.136.035 persones amb la pauta completa són 6.614 més que fa 24 hores.Catalunya va obrir ahir, divendres, les cites per a la tercera vacuna a les persones d'entre 30 i 39 anys. En paral·lel, podran també sol·licitar cita per a vacunar-se de la tercera dosi el col·lectiu de persones discapacitades i els seus cuidadors a Catalunya, que són unes 16.000 persones.Fins ara, la tercera dosi s'administrava a les persones majors de 40 anys, però el Ministeri de Sanitat va donar llum verda ja aquest passat dijous a la tercera dosi per a tota la població major de 18 anys.Al Camp de Tarragona són 206.533 persones les que ja s'han inoculat la tercera dosis. En el cas de les Terres de l'Ebre, en són 66.524.