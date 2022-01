Llars d'infants privades calculen que tenen un 20% de les educadores confinades per covid i un 15% dels petits

L'Associació Catalana de les Llars d'Infants diu que és l'onada que més els està afectant però poden cobrir les baixes

Actualitzada 15/01/2022 a les 12:00

La sisena onada de la covid és la que més està afectant els menors i, en conseqüència, també les llars d'infants. Des de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, que n'agrupa unes 130 privades, calculen que tenen un 20% d'educadores confinades per covid, i entre un 10 i un 15% d'infants. La membre de la junta de l'associació, Marta Camí, explica a l'ACN que en el cas dels infants no és tant que es detectin casos des del centre sinó que bona part són confinaments perquè els progenitors són positius i els menors, en no estar vacunats, han de fer quarantena. «Estem trampejant, com tots», diu sobre la situació actual. Tot i això, explica que el fet de tenir majoritàriament més personal del mínim legal, els està permetent cobrir les baixes.