Cs, als mestres: «No hi haurà prou llistes separatistes per tots els que es quedin sense feina per incomplir sentències»

Carrizosa avisa funcionaris i directors d'institut que poden ser inhabilitats si desobeeixen el 25% de castellà

Actualitzada 15/01/2022 a les 18:46

El president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha avisat aquest dissabte a mestres i directors d'escoles i instituts que si incompleixen la sentència del 25% de castellà poden ser inhabilitats i quedar-se sense feina. «Hem d'advertir i recordar als funcionaris públics, també als directors d'institut, que es deuen al compliment de les lleis. No hi hauria prou llistes independentistes per a tots els que es quedin sense feina per incomplir la sentència si són inhabilitats», ha dit. Carrizosa s'ha referit explícitament al cas del director d'un institut de Manresa que s'ha remès a les instruccions d'Educació per no aplicar el 25%. «És intolerable», ha afirmat.