Vic prohibeix instal·lar una carpa per demanar el 25% de classes en castellà a l'escola

La campanya de la plataforma 'Escola de Tots' preveu recollir signatures a Cambrils aquest cap de setmana

Actualitzada 14/01/2022 a les 16:07

L'Ajuntament de Vic (Osona) ha denegat el permís per instal·lar una carpa informativa de la plataforma 'Escola de Tots', en la qual pretén recollir signatures perquè es compleixi la sentència que obliga a impartir el 25 % de les matèries en castellà a totes les escoles de Catalunya.Així ho ha denunciat l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), que promou la campanya al costat d'11 entitats més i que des del passat 3 de gener ha instal·lat carpes informatives a diverses ciutats catalanes.Després que el consistori els denegués el permís, l'AEB ha demanat a l'alcaldessa de Vic, Anna Erra (Junts), que «rectifiqui immediatament».La plataforma havia demanat permís per instal·lar la carpa el proper 30 de gener al carrer Bisbe Strauch amb el passeig de la Generalitat de la ciutat.Per argumentar la negativa, el consistori s'ha remès a l'ordenança municipal de 'Bon govern, civisme, bons costums i convivència ciutadana', que regula l'ús de la via pública.Amb la finalitat de difondre la campanya i de seguir recollint signatures, està previst que aquest cap de setmana s'instal·lin carpes informatives a les ciutats de Barcelona, Terrassa, Sant Adrià de Besós, Cambrils (a l'avinduga Diputació) i Girona.Les entitats que impulsen la campanya són l'Assemblea per una Escola Bilingüe, S'ha Acabat! o Societat Civil Catalana, a més de l'Associació per la Tolerància, Aixeca't, Ampas Paralelas, CLAC, Cataluña por España, Impulso Ciudadano, Profesores por el Bilingüismo, Plataforma Silenciosa i Segadors del Maresme.