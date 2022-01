Fins ara era la degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona

Maria Eugènia Gay substituirà Teresa Cunillera com a delegada del govern espanyol. Ho ha avançat 'La Vanguardia' i ho ha confirmat l'ACN. Gay era fins ara degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB). Va ser reelegida a mitjans de juny per segon mandat consecutiu. Mitjançant un comunicat, la delegació del govern espanyol a Catalunya ha anunciat aquest divendres que Cunillera plega. Així ho ha traslladat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una carta on explica que la situació ha millorat considerablement a Catalunya des que va assumir el càrrec i que l'executiu espanyol «està complint els seus compromisos amb la ciutadania».