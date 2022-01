Familiars d'usuaris de residències acusen el Govern de «jugar a la ruleta russa» amb els residents

Lamenten que hi pugui haver casos de persones vacunades que hagin de fer 14 dies de quarantena aïllats

Actualitzada 13/01/2022 a les 19:49

El col·lectiu de familiars d'usuaris de residències geriàtriques Coordinadora Residencias 5 + 1 ha acusat el Govern de «tornar a jugar a la ruleta russa» amb els residents, després de les mesures preses el 5 de gener. L'entitat qualifica els nous paràmetres de «perill per a la vida» i la «salut psíquica i emocional» dels seus familiars. Per exemple alerta que, segons la normativa, una persona vacunada amb les tres dosis contacte estret d'un positiu en una residència on la cobertura del tercer vaccí no superi el 85%, haurà d'estar 14 dies «aïllat del món i de la seva família» en habitació individual. El col·lectiu subratlla que, «per contra», la plantilla contacte estret d'un positiu pot continuar treballant, «inclosos els no vacunats».