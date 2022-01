Onze nens de 0 a 9 anys estan ingressats per covid en hospitals de Catalunya

Des de l'inici de la pandèmia han estat 89 nens d'entre 5 i 11 anys els que han hagut d'ingressar en un hospital

Actualitzada 13/01/2022 a les 16:59

Onze nens d'entre 0 i 9 anys estan ingressats als hospitals de Catalunya per covid-19, a més d'altres sis que tenen entre 10 i 19 anys, segons dades del Departament de Salut de la Generalitat.Aquestes xifres són menors que les registrades la setmana passada, quan va arribar a haver-hi 18 nens de 0 a 9 anys ingressats diumenge passat, dia 9, i 17 el mateix dia de Reis, el dia 6.Cal remuntar-se fins al 25 de juliol de l'any passat quan, en plena cinquena onada de la pandèmia, eren dotze els menors ingressats a causa de la covid-19 a Catalunya.Només el dia 15 d'octubre de 2021 no va haver-hi ni un sol nen de fins a 9 anys ingressat per aquesta malaltia als centres sanitaris, segons les dades de Salut.La secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, ha demanat avui de nou en un vídeo al compte de Twitter del Departament de Salut que les famílies vacunin als seus fills per a evitar en la mesura del possible aquests ingressos.Segons les dades que facilita la doctora Cabezas, des de l'inici de la pandèmia han estat 89 nens d'entre 5 i 11 anys els que han hagut d'ingressar en un hospital, dels quals quatre van ser tractats en les unitats de vigilància intensiva per la gravetat del seu estat.