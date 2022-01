Investigadors del Museu Arqueològic de Catalunya troben un crani humà de fa 2.200 anys al poblat iber d'Olèrdola

Així doncs, malgrat que no és el primer crani iber que es troba a Catalunya, aquest destaca perquè és el primer cap tallat trobat més al sud del Llobregat. Ho ha explicat el conservador de les col·leccions clàssiques del MAC, Jordi Principal, qui ha assegurat que la troballa aportarà «molta més informació» que permetrà «completar» el «mapa» de restes humanes vinculades als ibers que van habitar al territori. En aquesta línia, els investigadors han aclarit que l'«excepcionalitat» de la troballa augmenta pel fet que els ibers incineraven els cossos, de manera que hi ha poques restes humanes d'aquest període.El crani d'Olèrdola no està complet, sinó que es tracta de la part anterior, i es va localitzar trencat en cinc fragments. L'estudi preliminar que se n'ha fet ha portat els investigadors a pensar que hauria estat col·locat en una posició d'alçada, el que seria un ritual iber. «Consistia en l'exhibició d'un cap que ha estat tallat i separat de la resta del cos», ha explicat Molist. «Seria una espècie d'un trofeu de guerra que és exhibit en zones públiques, ja sigui a l'exterior de la muralla o a l'interior dels poblats. És un recordatori d'una batalla o que es va guanyar a un enemic», ha detallat.«L'arqueologia és molt més que la troballa, és un treball de fons discret i pacient», ha assenyalat el director del MAC, Jusèp Boya. Aviat començaran treballs d'anàlisi genètica del crani, que permetran saber la seva procedència (si es tractava d'un individu proper a la zona del Penedès o no), així com el tipus d'alimentació que portava, ja que conserva alguna peça dental. Amb tot, els investigadors podran traçar hipòtesis sobre el seu estil de vida, segons han explicat aquest dijous en una roda de premsa.Fins aquest diumenge el crani s'exposa a 'L'enigma iber. Arqueologia d'una civilització', al MAC. Un cop finalitzada l'exposició, s'instal·larà al MAC d'Olèrdola.