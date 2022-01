Escoles concertades alerten que els nomenaments a la pública per les baixes per covid fan que els seus substituts marxin

La Fundació Escola Cristiana gestiona una mitjana de 20 baixes diàries

Actualitzada 13/01/2022 a les 14:57

Les escoles concertades de Catalunya no estan trobant d'entrada problemes per cobrir les baixes que la covid està provocant en el seu personal docent. Sí que han detectat però que hi ha substituts que si són cridats pel Departament d'Educació per cobrir una baixa a l'escola pública, marxen. Així ho explicat a l'ACN el responsable de comunicació de la Fundació Escola Cristina, Sergi Gallego, qui detalla que estan cobrint unes 20 baixes diàries de docents en les 400 escoles que agrupen. Reconeix que la situació és «complicada», com arreu, però alerta que si els grans volums de baixes es mantenen es pot produir un problema per al conjunt de la comunitat educativa.