Les residències registren 1.618 positius entre els usuaris i 2.080 entre els professionals

Un total de 373 centres residencials de serveis socials a Catalunya tenen a dia d'avui algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, 283 residències de gent gran, 44 centres de persones amb discapacitat, vuit centres residencials de salut mental, i 38 centres d'altres tipus. Hi ha 1.618 persones residents que són casos confirmats de covid-19 (l'2,7% del total). Al llarg de la darrera setmana (del 2 al 8 de gener), s'han produït 25 defuncions per covid-19, mentre que hi ha hagut 80 ingressos hospitalaris de persones residents. Pel que fa als professionals, 2.080 han donat positiu (4,4% del total) els últims 14 dies. Hi ha quatre persones treballadores ingressades a l'hospital, però no n'hi ha cap a l'UCI.Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran, entre les persones usuàries hi ha 1.382 casos actius (el 2,8% dels residents) en 283 residències, i 1.720 professionals afectats (el 4,6% del total).Als centres per a persones amb discapacitat, hi ha 126 casos actius de covid-19 entre els residents (1,9%), i 320 professionals afectats (4,4% respecte al total).Als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental, hi ha 18 casos actius entre els residents, i 33 professionals afectats.El 97,5% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, i el 96,9% tenen la pauta completa. El 95,3% de les persones que viuen en residències de gent gran ja han rebut la dosi de reforç. Pel que fa als treballadors i treballadores, el 92,7% ha rebut la primera dosi i el 92,2%, la pauta completa.Entre el 2 i el 8 de gener, s'han fet 24.747 proves PCR i 4.369 tests d'antígens a les persones que viuen a les residències de Catalunya. Un 5,51% de les proves fetes han resultat positives. Als professionals se'ls han fet 19.789 PCR i 3.913 tests d'antígens, amb un percentatge de positivitat del 5,5%. La positivitat en la població general és del 29,47%.A data de 12 de gener, del total de 1.023 residències de gent gran de Catalunya, hi ha 285 centres (el 25,21%) que estan en color vermell. Per contra, 416 centres (el 40,66%) es troben en color verd, sense cap cas de covid-19. La resta de centres, 349 (el 34,11%), es classifiquen en color taronja, amb casos positius però amb el brot controlat.