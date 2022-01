Afectats pels atemptats del 17A exigeixen a Villarejo que presenti proves

L'entitat representa més de 250 afectats pels atemptats de l'agost del 2017

La Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT), entitat que representa i assisteix més de 250 afectats pels atemptats de l'agost del 2017, ha exigit al comissari Villarejo que «presenti totes les proves» que certifiquin les seves declaracions sobre la relació entre el CNI i els atemptats a Catalunya de l'agost del 2017.L'excomissari José Manuel Villarejo, que està sent jutjat a l'Audiència Nacional pel cas Tamdem, va declarar que els atemptats del 17A van ser el resultat que el CNI volia «fer-li un petit ensurt a Catalunya» i «se li va escapar de les mans» amb la mort de l'imam de Ripoll (Ripollès).Davant les notícies aparegudes després d'aquestes declaracions sobre la relació del CNI i l'imam de Ripoll, la UAVAT ha fet públic un comunicat en el qual assenyala que Villarejo està declarant com a acusat en un procés penal i no té l'obligació de «dir veritat», així com que «no és la primera ocasió en la qual ofereix declaracions similars», i per això li pregunta «per què ha esperat a tenir un judici en contra seu per realitzar aquestes manifestacions?».«Com a entitat que representa i assisteix més de 250 afectats pels atemptats de l'agost del 2017, i amb la intenció que la situació psicològica de les mateixes no es vegi agreujada després de la seva declaració, exigim al comissari Villarejo que presenti totes les proves que certifiquin les declaracions», apunta el comunicat.En opinió de UAVAT, «el comissari Villarejo està obligat com a policia a aportar totes les proves de què disposi per aclarir els fets que denuncia. I entenem també que, com a ciutadà, presentar aquestes proves seria una mostra determinant de la seva empatia i solidaritat amb les víctimes dels atemptats succeïts a l'agost del 2017 a Catalunya».La UAVAT està conformada per un equip multidisciplinari de psicòlegs clínics, experts en post-traumatologia i intervenció en crisi, psicòlegs forenses, psiquiatres i membres experts d'assessoria (legal i administrativa) a l'àrea de terrorisme i es va crear arran dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils.