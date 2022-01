Educació declara 77.060 positius per covid més des de l'últim dia del primer trimestre

2.088 nomenaments en dos dies

En les xifres de positius acumulats des de l'inici de curs cal tenir en compte que el recompte va començar uns dies abans de que oficialment comencessin les classes el 13 de setembre.El primer trimestre va finalitzar el 22 de desembre amb 291 grups confinats i 74.945 persones en quarantena. L'any passat, el segon trimestre va començar amb 19 grups escolars confinats i 1.560 persones en quarantena, després que es retardés uns dies de la data inicialment prevista per evitar contagis.Actualment, no hi ha cap centre tancat completament per covid-19, mentre que el darrer dia del primer trimestre n'hi havia quatre. D'altra banda, hi ha un centre amb un grup confinat, quan el 22 de desembre eren 164 els centres amb algun grup afectat.En els darrers 10 dies s'han registrat 33.907 positius per covid-19, dels quals 27.291 d'alumnes, 6.610 de docents i personal d'administració i serveis i 6 de personal extern.Pel que fa als docents, Educació ha fet fins a 2.088 nomenaments d'interins per cobrir les baixes iguals o superiors a cinc dies. En concret, en van fer 571 divendres i 1.517 aquest dilluns. El Departament té previst fer nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la propera.