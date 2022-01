Diversos polítics catalans reclamen esclarir el 17A després que Villarejo vinculi els atemptats amb el CNI

Borràs ha afegit que, «a la llum de les greus informacions aparegudes», ara és «absolutament imprescindible saber la veritat». «Aportar transparència a un atemptat tan greu és fonamental. Ocultar informació sota la premissa del secret oficial no aporta credibilitat, al contrari, desacredita». La presidenta del Parlament ha reclamat aprovar la comissió d'investigació al Congrés, que fins ara no ha rebut prou suports per a constituir-se. «Ara és l'hora de donar la cara i assumir les responsabilitats que corresponen», ha conclòs.El Parlament sí que va crear una comissió d'investigació sobre el 17-A. El seu president, el diputat Jordi Munell (Junts), alcalde de Ripoll, també ha reaccionat avui a Twitter: «Molt greu aquesta declaració. Ara cal exigir de nou als partits que ho varen bloquejar, una comissió d'investigació al Congrés espanyol i explicar en seu parlamentària pública les exposicions i conclusions de la Comissió de Secrets Reservats».De la seva banda, Ciuró ha subratllat que hi ha «una unitat policial d'un ministre que hauria permès un atemptat, protegit corruptes i perseguit adversaris polítics». «Alguns agents en actiu, condecorats i amb pagues vitalícies regulades per lleis franquistes encara vigents. Ignominiós. No demanem saber la veritat, ho exigim».El qui va ser conseller d'Interior durant els atemptats, Quim Forn -empresonat després per l'1-O, i indultat l'any passat-, ha preguntat què pensa fer la Fiscalia. «Xiular com ha fet el Congrés de diputats?Tenim dret a saber la veritat».El conseller de la Presidència d'aleshores, Jordi Turull -també empresonat i indultat- ha preguntat amb retòrica si es tracta de «terrorisme d'Estat». «Que repugnants! I és que entre ells (togues i corts mediàtiques) s'ho taparan tot, sota la lògica de 'primero és la unidad y despues la verdad'», ha afegit.També hi ha dit la seva l'expresident Quim Torra: «Gravíssim. Ens trobaríem davant d'un crim d'estat. Cal arribar fins el final».