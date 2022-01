Argimon demana cursar la baixa de metges i mestres amb una declaració autoresponsable per accelerar el procés

Sobre les baixes laborals, el conseller de Salut ha recordat que aquesta mesura es demana des del tancament de la Conca d'Òdena, encara amb Alba Vergés com a consellera. Ha recordat que aquest sistema és el que s'utilitza «de manera excepcional» al Regne Unit, però ha lamentat que la Seguretat Social no estigui per la labor, segons la seva versió.Tot plegat en un context de baixes de metges i docents en plena sisena onada de la pandèmia, una onada, però, que pot arribar al punt màxim d'aquí a una setmana, o com a màxim deu dies, segons els càlculs del conseller. En aquest sentit ha afirmat que ja estem en una «desacceleració clara», però ha alertat que abans no s'aconsegueixi superar aquest nou embat la societat s'haurà d'acostumar a uns serveis «diferents als que està acostumada», preveient la saturació de la xarxa sanitària.De fet, aquesta saturació comporta el que ha anomenat «onada oculta», l'endarreriment en el tractament o diagnòstic d'altres malalties per l'allau de casos de coronavirus. En el mateix sentit, Argimon ha considerat que «encara és prematur» per gripalitzar la covid, el terme que va utilitzar ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per definir la manera de tractar la infecció un cop la població està majoritàriament vacunada.Alhora, el conseller de Salut ha recelat de la quarta vacuna, la que ha començat a impartir, de moment, Israel. Argimon ha recordat que el vaccí s'ha desenvolupat a partir de la seqüenciació de la primera variant del virus, la de Wuhan, per la qual cosa, «no té massa sentit» inocular-lo a un infectat amb l'òmicron, que ha mutat de manera considerable.En tot cas, sí ha pronosticat que la pandèmia acabarà passant «quan tothom hagi tingut contacte amb el virus», bé a través de les vacunes, bé de manera natural, i ha pronosticat que cap a la primavera s'haurà d'afrontar una nova manera de tractar la malaltia.Finalment, també ha indicat que els infectats d'òmicron es poden vacunar amb la dosi de reforç a les quatre setmanes, tal com indica el protocol, però que es poden esperar uns mesos a fer-ho, ja que la immunització natural, «la més bona entre cometes», dura mig any segons els càlculs dels experts del Departament de Salut.