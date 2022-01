Aragonès estudia emprendre accions legals contra les declaracions de Villarejo sobre el 17A

El president del Govern exigeix que s'investiguin «per tal d'esclarir la veritat»

Actualitzada 11/01/2022 a les 19:26

Pere Aragonès ha demanat als serveis jurídics de la Generalitat que estudiïn les declaracions de l'ex comissari de Policia José Manuel Villarejo sobre els atemptats terroristes del 17-A «i les accions legals pertinents que es puguin emprendre». En el marc d'un judici contra l'ex policia per espionatge, Villarejo ha dit que els atemptats van ser un «error greu» del CNI que volia donar «un petit ensurt a Catalunya». Per a Aragonès els atacs van ser «una barbàrie» que han marcat la societat «per sempre». Per això ha considerat que «si les paraules de Villarejo són certes, calen explicacions ja». «Coneixem bé com funcionen les clavegueres de l'Estat, per això exigim que s'investigui per tal d'esclarir la veritat», ha afegit.